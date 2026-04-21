Le riserve idriche in Sicilia risultano attualmente sufficienti per coprire le esigenze della prossima estate. Le riserve sono considerate solide e in buone condizioni, garantendo un livello di approvvigionamento adeguato. La situazione delle risorse idriche non presenta criticità e si prevede che le scorte siano in grado di sostenere la popolazione durante i mesi più caldi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione attuale delle risorse idriche. Le riserve d’acqua in Sicilia risultano ampiamente sufficienti per affrontare con tranquillità la prossima stagione estiva. A indicarlo è l’Autorità di bacino del distretto idrografico regionale, sulla base dei dati più recenti raccolti e aggiornati. Il report mensile, riferito al primo aprile, mette in evidenza un quadro decisamente positivo: il livello degli invasi è superiore del 58% rispetto allo stesso periodo del 2025 e segna anche un incremento del 9% rispetto al mese precedente, già caratterizzato da una crescita significativa grazie alle piogge abbondanti e agli interventi di miglioramento nella captazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Invasi in Sicilia: riserve idriche solide in vista dell’estate

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