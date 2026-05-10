Termoli statua alle mamme | FdI si dissocia e critica la spesa

A Termoli, si è tenuta l'inaugurazione di una statua dedicata alle mamme, evento a cui Fratelli d'Italia ha deciso di non partecipare. Il partito ha espresso dissenso riguardo alla spesa sostenuta per il monumento, contestando l’utilizzo dei fondi pubblici destinati all’opera. Alcuni rappresentanti hanno criticato la decisione, evidenziando differenze di opinioni all’interno del panorama politico locale.

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? Punti chiave Perché Fratelli d'Italia ha deciso di boicottare l'inaugurazione?. Chi ha contestato l'uso dei fondi per il monumento?. Come influirà questa spesa sui centri antiviolenza locali?. Quali sono le reali priorità della maggioranza di Balice?.? In Breve Opera in marmo bianco croato di Pasquale Cannito costata 20 mila euro.. Don Benito Giorgetta della chiesa di San Timoteo ha benedetto il monumento.. Manuela Vigilante delle Donne Democratiche chiede fondi per centri antiviolenza.. Consigliere Francesco Rinaldi ha promosso l'iniziativa nella Piazza Monumento di Termoli.. Questa mattina, nella Piazza Monumento di Termoli, l’inaugurazione della statua dedicata alle madri ha segnato una profonda spaccatura politica all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Nicola Balice.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli, statua alle mamme: FdI si dissocia e critica la spesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vitali contro la mozione di Fdi: "Scuole libere". E anche nel centrodestra c’è chi si dissociaLa mozione presentata dai consiglieri FDI per una "schedatura" delle scuole in base all’orientamento politico continua a suscitare critiche. Leggi anche: Remigration Summit, Comune Milano: FI si dissocia, FdI esce dall’Aula Argomenti più discussi: A Termoli una statua dedicata alle mamme; Termoli, domenica 10 maggio inaugura la statua dedicata alle Mamme; Termoli inaugura la statua dedicata alle mamme nel giorno della loro festa; Termoli: inaugurazione della statua dedicata alle mamme.