Il Comune di Milano ha espresso la propria contrarietà alla manifestazione promossa dai Patrioti e dalla Lega, prevista per domani in piazza Duomo. La decisione è stata comunicata attraverso un voto che ha portato all’approvazione di un documento di dissenso. Nel frattempo, il partito di centrodestra ha deciso di lasciare l’aula durante la discussione sulla questione. La manifestazione ha attirato l’attenzione di più soggetti politici e cittadini.

Il documento è stato approvato con 23 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti. Contraria la Lega e la consigliera di Noi Moderati Mariangela Padalino, si è invece astenuta Forza Italia con il capogruppo Luca Bernardo e la consigliera Deborah Giovanati, che aveva espresso perplessità sui contenuti della manifestazione, mentre FdI è uscita dall’aula al momento del voto. L’ordine del giorno impegna sindaco e giunta a “ribadire la ferma condanna dell’Amministrazione Comunale nei confronti dei contenuti della manifestazione ‘Remigration Summit’, dichiarandoli incompatibili con l’identità civile e democratica di Milano”, si legge. “Sono soddisfatta per aver svegliato la politica dal torpore che aleggiava su questo raduno estremista e aver portato il tema al dibattito pubblico – ha commentato la presidente dell’aula Buscemi -.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Remigration Summit, Comune Milano: FI si dissocia, FdI esce dall’Aula

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