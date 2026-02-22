Vitali contro la mozione di Fdi | Scuole libere E anche nel centrodestra c’è chi si dissocia

Vitali ha criticato la proposta di Fdi sulla “schedatura” delle scuole, accusandola di creare divisioni tra le istituzioni educative. La proposta, che mira a classificare le scuole secondo l’orientamento politico, ha sollevato proteste tra alcuni membri del centrodestra. Numerosi insegnanti e genitori si oppongono alla misura, ritenendola dannosa per l’autonomia scolastica. La discussione si accende mentre cresce la preoccupazione per l’eventuale effetto sulla libertà di scelta.

La mozione presentata dai consiglieri FDI per una "schedatura" delle scuole in base all'orientamento politico continua a suscitare critiche. La comunità educante dell'istituto Gobetti Volta si dice sconcertata: "La scuola non può sottrarsi al confronto con la realtà e con la storia, deve promuovere l'informazione, la conoscenza e il libero dibattito". Il Comitato genitori dell'Istituto comprensivo Caponnetto esprime solidarietà a docenti e istituzioni. Tra gli insegnanti, c'è anche Andrea Vitali (in foto), segretario comunale Pd di Impruneta. "Lavoro nella scuola Anna Maria Enriques Agnoletti, nell'istituto comprensivo Teresa Mattei, ho frequentato l'istituto Primo Levi e la scuola media in via Aligi Barducci.

“I medici possono sospendere i sostegni vitali anche contro la volontà espressa nel biotestamento”Un giudice ha stabilito che i medici possono sospendere i sostegni vitali anche se il paziente aveva espresso il suo desiderio di non essere sottoposto a cure.

Centrodestra: è caccia a Mister X. Si aspetta la risposta di Comanducci. Fdi fa muro contro l’ipotesi Tanti e chiede di congelare le nomineIl centrodestra è in attesa di una risposta da parte di Comanducci, mentre si intensifica la caccia a Mister X.

