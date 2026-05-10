Teramo trionfa | i ko di Ancona e Pistoiese accendono il sogno Lega Pro

Il Teramo si avvicina alla possibilità di ripescaggio in Lega Pro dopo le vittorie delle ultime giornate. La sconfitta dell’Ancona ha ridotto le speranze di accesso ai playoff, mentre il ko della Pistoiese ha favorito i biancorossi. La classifica aggiornata mostra il Teramo in posizione favorevole, grazie anche ai risultati delle squadre concorrenti. La situazione rimane in evoluzione e dipende dai prossimi incontri.

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? Domande chiave Come influisce il ko dell'Ancona sulle chance di ripescaggio del Teramo?. Perché la sconfitta della Pistoiese apre la strada ai biancorossi?. Chi sono i giocatori che hanno deciso il destino della classifica?. Come potrà il Teramo battere il Notaresco nella sfida decisiva?.? In Breve Gol di Pavone e Botrini portano il Teramo al 2-1 finale.. Pistoiese soccombe in casa contro il Piacenza con il punteggio di 1-3.. Ancona perde al Del Conero contro il Notaresco per 1-3 nei supplementari.. Prossima sfida decisiva per i biancorossi prevista contro il Notaresco.. Il Teramo Calcio ha conquistato una vittoria per 2-1 grazie ai gol di Pavone e Botrini, mantenendo accese le speranze di rientrare in Lega Pro tramite il ripescaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo trionfa: i ko di Ancona e Pistoiese accendono il sogno Lega Pro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ancona, cinque gare per un sogno. La sfida col Teramo diventa crucialeIl successo di Senigallia per l’Ancona è un altro passo importante verso la possibile vittoria del campionato. Lega Pro: l’Ostiamare vola in testa, l’Ancona insegue il primatoLa corsa alla promozione per la Lega Pro si infiamma dopo una giornata di risultati che hanno ridisegnato i vertici della classifica, con l’Ostiamare...