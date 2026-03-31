L’Ancona si prepara a disputare cinque partite decisive per il suo cammino, con una sfida importante contro il Teramo in programma. La vittoria ottenuta a Senigallia rappresenta un risultato positivo per la squadra, che si avvicina alle ultime gare con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica. La sfida con il Teramo sarà uno degli appuntamenti chiave di questa fase.

Il successo di Senigallia per l’ Ancona è un altro passo importante verso la possibile vittoria del campionato. D’altra parte a cinque giornate dal termine ogni vittoria è anche una partita in meno da disputare da qui alla fine. All’Ancona ora restano il big match di giovedì pomeriggio alle 15 al Del Conero contro il Teramo, poi la trasferta di Fossombrone, la gara in casa con la Sammaurese, quella di L’Aquila e l’ultima al Del Conero con il Notaresco. Un percorso a ostacoli – per l’Ancona come per le sue inseguitrici – che non ammette passi falsi, distrazioni o cali di concentrazione. D’altra parte il girone F quest’anno è così: le tre in testa vincono tutte, magari 1-0 (come domenica), magari all’ultimo, magari soffrendo, ma vincono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, cinque gare per un sogno. La sfida col Teramo diventa cruciale

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