Lega Pro | l’Ostiamare vola in testa l’Ancona insegue il primato

La lotta per la promozione in Lega Pro si accende dopo i risultati delle partite disputate. L’Ostiamare si posiziona al primo posto della classifica, mentre l’Ancona si mantiene a distanza ravvicinata, tentando di conquistare il primato. Le sfide di questa giornata hanno portato a cambiamenti nelle posizioni delle squadre, con alcune che hanno consolidato la loro posizione e altre che hanno cercato di risalire la classifica.

La corsa alla promozione per la Lega Pro si infiamma dopo una giornata di risultati che hanno ridisegnato i vertici della classifica, con l’Ostiamare che allunga in testa e l’Ancona che resta in scia, mentre il Teramo vede svanire le proprie speranze matematiche a causa di una gestione dei pareggi troppo onerosa. Il distacco tra le prime due squadre e i biancorossi è ormai diventato un abisso tecnico e sportivo. Equilibrata lotta per il primato e stallo abruzzese. Il della classifica attuale vede l’Ostiamare dominare la scena con 73 punti, seguita a distanza ravvicinata dall’Ancona, ferma a 71. La sfida per il sorpasso è aperta, ma la logica del campionato suggerisce che la lotta per il piazzamento d’onore sarà una questione privata tra queste due formazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lega Pro: l’Ostiamare vola in testa, l’Ancona insegue il primato Ostiamare vola a 70 punti: Teramo e Ancona si sfidano per il primo postoIl girone F della Serie D vive una fase di tensione estrema, dove la lotta per il vertice si gioca su dettagli minimi. L’Ancona perde la testa. Dorici brutti e nervosi. Il Teramo ne approfitta. L’Ostiamare se la rideAncona 0 Teramo 2 (4-2-3-1): Salvati 6; Ceccarelli 6, Bonaccorsi 6, Rovinelli 6, Sparandeo 6 (39’ Babbi sv); Gelonese 6, Gerbaudo 6,5 (23’ st Miola...