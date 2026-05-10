Tentato furto all’Oviesse di Appiano il caos | donna morde la guardia alla spalla tra urla spintoni e colpi di pinza

Venerdì pomeriggio, all’interno di un negozio di abbigliamento a Appiano Gentile, si è verificato un episodio di tentato furto che ha causato scompiglio tra i clienti e il personale. Una donna ha aggredito una guardia, mordendola alla spalla, mentre tra urla, spintoni e l’uso di una pinza si sono susseguite le reazioni di chi si trovava sul posto. Testimoni riferiscono di un momento di grande confusione all’interno del negozio.

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