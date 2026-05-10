Tentato furto all’Oviesse di Appiano il caos | donna morde la guardia alla spalla tra urla spintoni e colpi di pinza
Venerdì pomeriggio, all’interno di un negozio di abbigliamento a Appiano Gentile, si è verificato un episodio di tentato furto che ha causato scompiglio tra i clienti e il personale. Una donna ha aggredito una guardia, mordendola alla spalla, mentre tra urla, spintoni e l’uso di una pinza si sono susseguite le reazioni di chi si trovava sul posto. Testimoni riferiscono di un momento di grande confusione all’interno del negozio.
“C’è stato un momento di vero caos, la gente non capiva più nulla”. È il racconto di chi venerdì pomeriggio, 8 maggio, si trovava dentro l’Ovs di Appiano Gentile quando un tentato furto si è trasformato in una scena decisamente movimentata.Secondo quanto riferito da chi era presente, una donna.🔗 Leggi su Quicomo.it
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