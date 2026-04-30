Una rissa si è scatenata davanti alla stazione, coinvolgendo circa dieci persone. La scena è iniziata con una discussione accesa, che è poi degenerata in una serie di spintoni e colpi. Urla e schiamazzi hanno attirato l’attenzione dei passanti, mentre i protagonisti si sono affrontati in modo violento, creando un quadro di caos e confusione. La polizia è intervenuta per riportare la calma.

Prima una discussione animata, poi le prime scazzottate e infine la violenza che si espande a macchia d’olio, fino a coinvolgere una decina di persone. Pugni, spintoni, calci e urla per una manciata di secondi ad altissima tensione. Una scena che sembra riportare le lancette indietro fino a qualche anno fa, quando le strade della zona Gad erano teatro, purtroppo quasi quotidiano, di liti e vere e proprie risse. Una situazione che si è riproposta tale e quale nel pomeriggio di martedì. Siamo in via San Giacomo, all’altezza di piazzetta Rizzieri, a pochi metri dall’ingresso della stazione. I fotogrammi della rissa vengono ripresi dal cellulare di una residente che, dalla finestra di un appartamento affacciato sullo spiazzo teatro dell’accaduto, ha filmato quasi tutta la scena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos davanti alla stazione. Urla, spintoni e pugni. Rissa tra dieci persone

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