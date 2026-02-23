Li segue a piedi fino all’auto | dipendente dell’Oviesse smaschera il tentato furto di camice

Un dipendente di un negozio ha seguito a piedi una coppia sospetta fino all’auto, dopo aver notato un tentativo di furto di camice. La sua reazione rapida e decisa ha permesso di sventare il gesto, coinvolgendo anche la polizia. Questa azione dimostra come l’attenta vigilanza del personale possa fare la differenza in situazioni di potenziale crimine. La coppia è stata poi raggiunta nel parcheggio, dove sono stati trovati gli indumenti.

Sabato pomeriggio in via Giulio Cesare a Como. Denunciato un 24enne, la merce recuperata e restituita Non è stato solo l’intervento della volante a fare la differenza, ma anche la prontezza di un dipendente che, con sangue freddo, ha deciso di seguire a piedi la coppia sospetta fino all’auto. È questo il dettaglio che ha permesso di chiudere rapidamente un tentato furto avvenuto sabato pomeriggio all’Oviesse di via Giulio Cesare a Como. Secondo quanto ricostruito, un 24enne rumeno residente a Cabiate avrebbe tentato di portare via merce – in particolare camicie da uomo – per un valore complessivo di circa 350 euro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

