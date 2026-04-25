Venerdì mattina, un uomo di 33 anni è stato arrestato presso il supermercato Coop Grondaie di Siena, dopo aver tentato di rubare alcuni prodotti. Dopo essere stato scoperto, ha aggredito un commesso, rompendo il suo naso. Il personale ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno fermato l'uomo e avviato le procedure di arresto. Il 33enne è noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti.

Siena, 25 aprile 2026 – Appena è entrato nel centro commerciale Coop Grondaie di Siena, venerdì mattina, il personale del negozio ha subito capito che ci sarebbero stati dei guai: quel 33enne straniero, infatti, era un volto noto, conosciuto perché già in precedenza aveva commesso dei furti. Così lo hanno tenuto d’occhio e hanno subito visto che, mentre si aggirava tra gli scaffali, nascondeva della merce all’interno dello zaino che aveva sulle spalle. All’uscita, non avendo pagato, i dipendenti del supermercato hanno provato a fermarlo ma uno di loro è stato colpito al volto e ha riportatola frattura delle ossa nasali, con 30 giorni di prognosi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruba al supermercato, viene scoperto e rompe il naso al commesso. Arrestato

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