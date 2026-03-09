Tenta di rapire un bambino dall' auto parcheggiata al supermercato a Latina inseguito dal papà e arrestato

Un uomo ha tentato di rapire un bambino dall'auto parcheggiata in un supermercato di Latina. Durante il tentativo, è stato inseguito dal padre del bambino e infine arrestato. L'episodio si è verificato nel corso di un normale pomeriggio e ha suscitato attenzione tra i presenti. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine e portato in custodia.

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapire un bambino prelevandolo da un’auto in sosta nel parcheggio di un supermercato a Latina. A scongiurare il tentativo sono state le urla della madre, presente all’interno dell’abitacolo, che ha attirato l’attenzione del padre che si è lanciato all’inseguimento dell’uomo e lo ha immobilizzato fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Paura nel parcheggio di un supermercato a Latina L'arresto dopo il tentato rapimento del bambino Il messaggio della sindaca di Latina Paura nel parcheggio di un supermercato a Latina I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 8 marzo. Un 34enne si aggirava con fare sospetto nel parcheggio di un supermercato, a Latina, e per questo era già stato invitato ad allontanarsi ed era stato segnalato. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tenta di rapire un bambino dall'auto parcheggiata al supermercato a Latina, inseguito dal papà e arrestato Articoli correlati Latina, apre lo sportello di un’auto e tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestatoABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Latina, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di nazionalità... Latina: tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato, arrestato 34enneMomenti di intensa paura si sono verificati davanti a un supermercato a Latina, dove un uomo di 34 anni, di origini irachene, ha tentato di rapire un... Contenuti utili per approfondire Tenta di rapire un bambino dall'auto... Temi più discussi: Supera il cancello di un asilo e tenta di rapire un bimbo: la collaboratrice scolastica interviene ed evita il peggio; Tentano di rapire un bambino in una scuola di Roma a Cinecittà, messi in fuga dal personale: madre sotto shock; Tenta di rapire un bambino nel cortile di un asilo, fermato dalla collaboratrice scolastica; Paura a Vallecrosia, uomo tenta di rapire una bimba in via Roma. Paura a Latina: tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato un uomoÈ il terzo episodio simile, dopo quelli avvenuti a Brescia e Caivano, sempre nei pressi di un centro commerciale ... dire.it Uomo tenta di rapire un bimbo in auto: paura in un parcheggio a LatinaPaura in un parcheggio di un supermercato a Latina: uomo tenta di rapire un bimbo. Il padre e i passanti lo fermano prima della tragedia. notizie.it Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato uomo di 34 anni x.com Uomo tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato - facebook.com facebook