Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti | arrestato in centro a Milano

Un uomo è stato arrestato nel centro di Milano dopo aver tentato di compiere una rapina in un supermercato. Secondo quanto riferito, si trovava all’interno del punto vendita di via Turati, dove si aggirava cercando di sottrarre merce e ha spintonato alcuni dipendenti nel tentativo di fuggire. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato dell’individuo, che ora si trova in custodia.

Si aggirava per il supermercato Carrefour di via Turati (in centro a Milano) cercando di rubare alcuni prodotti e spintonando anche i dipendenti del negozio.L’arresto in via ManinÈ perciò intervenuta una volante del commissariato Garibaldi Venezia della polizia di stato: gli agenti lo hanno.🔗 Leggi su Milanotoday.it Ardea. Tenta un furto al supermercato e aggredisce l’addetto alla sicurezza. 25enne di origine marocchina arrestato dai CarabinieriL’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione giunta da un addetto alla vigilanza di un supermercato in viale San Lorenzo. Tenta furto in un supermercato, aggredisce personale e clienti e viene arrestatoIl 24enne era già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalle Volanti e sottoposto al divieto di dimora in provincia di Verona La segnalazione...