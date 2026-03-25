A Milano, alcune colonnine di ricarica per veicoli elettrici gestite da Lidl Italia offrono la possibilità di ricaricare gratuitamente l’auto mentre si fa la spesa. Questi punti di ricarica sono accessibili senza bisogno di scaricare un’app, e sono destinati esclusivamente ai veicoli elettrici. La scelta di Lidl di offrire questo servizio gratuito si combina con la crescita delle infrastrutture di ricarica nel territorio.

Mentre i prezzi dei carburanti volano, la catena di discount offre energia gratuita per veicoli elettrici e plug-in (è tra i pochissimi casi in Italia): ecco come accedere al servizio senza registrazioni Fare il “pieno” gratis, in Italia, oggi si può ancora. A patto, però, di avere l'auto elettrica. Mentre gasolio e benzina, per la crisi in Iran, veleggiano oltre i 2 euro al litro, Lidl Italia, infatti, da tempo ha reso gratuito il servizio di ricarica per i veicoli elettrici presso i propri punti vendita dotati di colonnine attive. La decisione elimina la necessità di utilizzare applicazioni dedicate, tessere fedeltà o procedure di registrazione, permettendo l'avvio della carica attraverso il semplice collegamento del cavo alla struttura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Fare il "pieno" gratis (mentre fai la spesa) a Milano: come funzionano le colonnine Lidl senza app

Articoli correlati

Il carrello della spesa diventa una borsa di design: come avere gratis la nuova it-bag di LidlSi chiama Trolley Bag ed è la nuova borsa lanciata da Lidl in collaborazione col designer Nik Bentel.

Cosa fare a Milano nel weekend dal 20 al 22 marzo: tra le Giornate FAI di Primavera e un ricco calendario di eventi (anche gratis)Cosa fare a Milano in un weekend ricco di eventi tra cultura, spettacoli ed esperienze? Il 21 e il 22 marzo c’è l’imbarazzo della scelta.

Tutti gli aggiornamenti su Fare il pieno gratis mentre fai la...

Argomenti discussi: Fare il pieno gratis (mentre fai la spesa) a Milano: come funzionano le colonnine Lidl senza app; Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 16 al 21 marzo 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere.

Fare il pieno gratis (mentre fai la spesa) a Milano: come funzionano le colonnine Lidl senza appMentre i prezzi dei carburanti volano, la catena di discount offre energia gratuita per veicoli elettrici e plug-in (è tra i pochissimi casi in Italia): ecco come accedere al servizio senza registrazi ... milanotoday.it