Tensione a Cagliari Buksa-Gueye colpo Runjaic Davis accusa | Dossena mi ha chiamato scimmia Scatta la rissa il rossoblù | Non lo farei mai
A Cagliari si è verificata una lite tra alcuni giocatori durante la partita contro l’Udinese, conclusa con una vittoria ospite per 2-0. Dopo un episodio tra Buksa e Gueye, l’allenatore Runjaic ha preso una posizione, mentre un giocatore rossoblù ha negato di aver fatto un certo commento a un compagno. L’incidente ha portato a una rissa tra i giocatori in campo, con alcuni coinvolti che hanno negato ogni intento violento.
Cagliari 0 Udinese 2 CAGLIARI (4-4-2): Caprile 6; Ze Pedro 6 (17’st Sulemana 6), Rodriguez 6, Dossena 6.5, Obert 6 (43’st Trepy sv); Palestra 5 (17’st Zappa 6), Adopo 6 (43’st Belotti sv), Gaetano 6.5, Folorunsho 5.5 (28’st Albarracin 5.5); Esposito 5.5, Mendy 5. All. Pisacane 5.5. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Mlacic 6 (9’st Bertola 6), Kristensen 6, Solet 6.5; Ehizibue 6 (33’st Arizala 6), Piotrowski 6 (10’st Miller 6), Karlstrom 6.5, Atta 5.5, Kamara 6.5; Zaniolo 5.5 (33’st Gueye 5.5), Buksa 7 (20’st Davis 7). All. Runjaic 6.5. Arbitro: Dionisi de L’Aquila 5. Reti: 11’st Buksa, 51’st Gueye. Note: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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