Tensione a Cagliari Buksa-Gueye colpo Runjaic Davis accusa | Dossena mi ha chiamato scimmia Scatta la rissa il rossoblù | Non lo farei mai

A Cagliari si è verificata una lite tra alcuni giocatori durante la partita contro l’Udinese, conclusa con una vittoria ospite per 2-0. Dopo un episodio tra Buksa e Gueye, l’allenatore Runjaic ha preso una posizione, mentre un giocatore rossoblù ha negato di aver fatto un certo commento a un compagno. L’incidente ha portato a una rissa tra i giocatori in campo, con alcuni coinvolti che hanno negato ogni intento violento.

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