Serie A Davis accusa Dossena di razzismo | Mi ha chiamato scimmia La replica | Non è vero

Durante la 36esima giornata di Serie A, l’attaccante ha accusato un suo avversario di avergli rivolto un insulto razzista, riferendosi a un commento come “scimmia”. L’avversario ha negato le accuse, sostenendo che quanto riferito dall’attaccante non corrisponde alla realtà. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti in campo e sui possibili episodi di discriminazione in campionato.

(Adnkronos) – Razzismo in Serie A? Keinan Davis ha accusato Alberto Dossena dopo Cagliari-Udinese, match della 36esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 9 maggio, l'attaccante friulano ha usato parole molto dure sui social: "Questo razzista codardo oggi mi ha chiamato scimmia durante la gara. Spero che la Serie A faccia qualcosa su questo, ma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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