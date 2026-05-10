I Mondiali a squadre di tennistavolo si sono appena conclusi a Londra, dove la Cina ha conquistato il titolo maschile e femminile battendo rispettivamente il Giappone. La competizione ha visto le squadre affrontarsi in numerose partite, con la Cina che ha prevalso in entrambi i tornei. La finale maschile ha visto i giocatori cinesi prevalere sui giapponesi, mentre nel femminile la squadra cinese ha superato le avversarie giapponesi.

I Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo si sono ufficialmente conclusi a Londra. Una maratona di partite emozionanti, giorno dopo g iorno, sino agli ultimi atti al maschile e al femminile, che hanno visto in entrambi i casi trionfare la Cina contro il Giappone, nel derby asiatico più atteso della disciplina. Mondiali a squadre maschili I cinesi schiantano i rivali nipponici 3-0. Il primo punto lo firma Liang Jingkun, avendo ragione 3-2 di Tomokazu Harimoto, a seguire sono Wang Chuqin e Lin Shidong a piegare le resistenze di Sora Matsushima e Shunsuke Togami, con un doppio 3-1, che vale l’apoteosi in una serie di incontri che ha visto un solo chiaro padrone.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo: la Cina si prende i Mondiali a squadre. Giappone battuto in entrambi i casi

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