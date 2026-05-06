Tennistavolo | Giappone e Cina non sbagliano nei Mondiali a squadre 2026

Oggi si è conclusa un’altra giornata dei Mondiali a squadre di tennistavolo, in corso a Londra dallo scorso 28 aprile. Le gare si sono svolte all’interno dell’OVO Arena Wembley e hanno visto le squadre di Giappone e Cina confermare la loro presenza tra le migliori, senza commettere errori nelle partite disputate. La competizione continua con diverse sfide in programma nelle prossime ore.

Una nuova intensa giornata dei Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra dallo scorso 28 aprile, è andata in archivio all’interno dell’OVO Arena Wembley di Londra. In questo 6 maggio si sono disputati gli ottavi di finale femminili e maschili. Ecco cosa ne è emerso. Mondiali a squadre femminili L’Italia cede 3-0 alla Francia, ma si prende comunque un traguardo storico che mancava al movimento azzurro da 18 anni. Ai quarti, insieme alle transalpine, ci vanno: la Romania, capace di vincere il testa a testa contro l’Egitto (3-2), la Germania, che manda al tappeto 3-0 la Corea del Nord, Hong Kong, che ha la meglio...🔗 Leggi su Oasport.it

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