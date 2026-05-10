Nella giornata delle semifinali ai Mondiali a squadre di tennistavolo, si sono decise le finali tra Cina e Giappone, con le due nazioni che si sfideranno per il titolo. Le partite si sono svolte alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra. Sono state anche assegnate le medaglie di bronzo, con le squadre sconfitte nelle semifinali che hanno ottenuto il terzo posto.

Nel tabellone femminile il Giappone regola per 3-0 la Germania, lasciando soltanto tre game alle teutoniche, mentre nell’altra semifinale la Cina spazza via la Romania con un 3-0 in cui non ci sono game per le romene. Sarà Cina-Giappone per il titolo iridato, bronzi a tedesche e romene. Nel tabellone maschile il Giappone liquida per 3-0 Cina Taipei, lasciando per strada soltanto il game d’apertura, mentre la Cina soffre a lungo, ma vince in rimonta due incontri e piega per 3-1 la Francia, che assapora l’impresa ma deve capitolare. Sarà ancora Giappone-Cina per l’oro, mentre transalpini e taiwanesi si mettono al collo il bronzo. Semifinali femminili Giappone-Germania 3-0 Cina-Romania 3-0Finale femminile Cina-Giappone domenica 10 maggio ore 12.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, doppia finale Cina-Giappone ai Mondiali a squadre. Assegnate le medaglie di bronzo

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