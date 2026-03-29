Telemarketing le chiamate senza consenso sono nulle | rivoluzione nei contratti luce e gas

Il Dl Bollette (Dl 212026) interviene contro le chiamate di telemarketing senza consenso, dichiarandole nulle. La normativa mira a regolamentare le pratiche di contatto telefonico nel settore dell’energia, in particolare per i contratti di luce e gas. La legge prevede nuove restrizioni e sanzioni per chi viola le regole, con l’obiettivo di limitare le chiamate indesiderate ai consumatori.

Il Dl Bollette ( Dl 212026 ) mette nel mirino il telemarketing selvaggio, nel tentativo di porvi rimedio una volta per tutte. Le nuove norme approvate in Commissione alla Camera introducono una novità: senza consenso esplicito preventivo il telefono non può più essere usato per vendere contratti di luce e gas. Il testo sarà all’esame dell’Aula a Montecitorio lunedì 30 marzo e poi ci sarà il passaggio in Senato. Telemarketing, cosa cambia davvero con il Dl Bollette. La stretta, l’ennesima, punta a colpire il fenomeno delle chiamate indesiderate e delle vendite aggressive, spesso ai limiti della legalità, che hanno trasformato il teleselling energetico in uno dei comparti più critici per la tutela dei consumatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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