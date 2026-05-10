In un anno, Telefono Amico ha ricevuto più di 3.600 richieste di aiuto. La presidente dell’organizzazione ha sottolineato come il servizio offra un ascolto empatico e senza giudizio. Attualmente, i volontari coinvolti sono 43, anche se l’organizzazione ha bisogno di più persone per garantire il supporto anche durante le ore notturne. Il numero di richieste evidenzia l’importanza di questo servizio di ascolto nella comunità.

IL SOSTEGNO. La presidente Gazzaniga: «Un ascolto empatico, senza giudizio». I volontari sono 43, ma ne servono di più per offrire il servizio anche di notte. La sfida è ambiziosa: rispondere al telefono 24 ore su 24 ed essere presenti anche nelle ore notturne, momenti che per tante persone sono difficili da sopportare e in cui si moltiplicano le richieste di aiuto e supporto psicologico. L’organizzazione di volontariato Telefono Amico anche a Bergamo offre un servizio d’ascolto che impegna 43 volontari, ma ne servirebbero di più per poter rispondere adeguatamente a chi chiama perché si sente solo, inquieto e ha bisogno di una voce amica. Nel 2025 il Telefono Amico di Bergamo ha risposto a 3.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Telefono Amico, in un anno oltre 3.600 richieste d’aiuto

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