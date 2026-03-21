Passaporto in Posta | in un anno oltre diecimila richieste

Nel corso dell'ultimo anno sono state oltre diecimila le richieste di passaporto inviate tramite Poste Italiane. Il servizio, attivo in 213 comuni, ha visto il maggior numero di emissioni a Clusone, con 241 richieste completate. I cittadini possono richiedere il documento direttamente presso gli uffici postali, facilitando così il processo di rilascio. La distribuzione del servizio si concentra in diverse zone del paese.

IL BILANCIO. Il servizio finora avviato in 213 comuni. A Clusone il maggior numero di emissioni: 241. Il «caso Castro»: 123 documenti per 1.200 abitanti. In dodici mesi sono più di diecimila le richieste di passaporti ricevute negli uffici postali della Bergamasca. A un anno dal lancio del servizio, datato 18 marzo 2025, Poste italiane taglia un primo traguardo, reso possibile grazie a 213 uffici postali (144 dei quali sono già stati rinnovati nell’ambito del progetto Polis). Entrando nel dettaglio dei numeri, lo sportello di Clusone è il primo per numero di richieste di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico (241), seguito da Grumello del Monte (236) e Bolgare (235). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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