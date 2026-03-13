Sondrio e Camonica | oltre 300 richieste di aiuto per

Nel 2025, nella provincia di Sondrio e nella Valcamonica sono state registrate più di 300 richieste di aiuto da parte delle donne, con oltre 200 chiamate provenienti dalla zona montana e più di 100 dall’area camuna. I dati mostrano un numero consistente di interventi richiesti, evidenziando la presenza di un bisogno diffuso in queste regioni.

La provincia di Sondrio e la Valcamonica hanno registrato nel corso del 2025 un volume significativo di richieste di aiuto da parte delle donne, superando le 200 chiamate nella zona montana e arrivando a oltre un centinaio nell’area camuna. Questi contatti non sono semplici numeri statistici, ma rappresentano percorsi reali di sofferenza che richiedono una risposta istituzionale costante e strutturata. I dati emergono dai centri antiviolenza gestiti dall’Ats della Montagna, evidenziando come il fenomeno della violenza di genere necessiti di un presidio continuo sul territorio lombardo. Nel dettaglio, il centro Il Coraggio di Frida ha gestito 212 accessi totali, dei quali 132 hanno portato a una presa in carico effettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

