Netanyahu | Teheran non più in grado di arricchire uranio e produrre missili balistici F-35 Usa danneggiato da missile iraniano

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Teheran non può più arricchire uranio né produrre missili balistici. Nel frattempo, un missile iraniano ha danneggiato un aereo da combattimento statunitense di nuova generazione. In Europa e in Giappone, i governi di Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone si sono detti pronti a collaborare a un nuovo piano internazionale.

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Netanyahu: "Teheran non più in grado di arricchire uranio e produrre missili balistici". F-35 Usa "danneggiato da missile iraniano" Articoli correlati Leggi anche: Guerra all’Iran, Gabbard smentisce Trump: “Teheran non stava cercando di arricchire l’uranio” Guerra in Iran, Teheran usa il super missile: “Uccideremo Netanyahu”L’Iran ha definito una strategia chiara nella crisi in corso, basata su tre principi fondamentali: attendere, confondere e sopravvivere. Tutto quello che riguarda Netanyahu Teheran non più in grado di... Temi più discussi: L’esperto: Netanyahu non ha un piano, questa guerra all’Iran può rivelarsi inutile; Netanyahu: Obiettivo dare a iraniani possibilità rovesciare regime'; Trump e Netanyahu non vogliono la stessa cosa; La guerra in Medio Oriente, il 10 marzo - LIVE BLOG. Teheran: «Preparatevi a pagare 200 dollari a barile di petrolio». Trump: «In Iran non c'è più nulla da colpire»Sarebbe in un luogo sicuro ora Mojtaba Khamenei, ferito a una gamba. Missili intercettati nella notte anche a Doha, mentre un nave container è stata colpita al largo degli Emirati. Intanto a Teheran s ... editorialedomani.it Netanyahu: 'Il lavoro non è finito'. Teheran minaccia TrumpCon l'Iran non abbiamo ancora finito: Benyamin Netanyahu ha stroncato sul nascere le speranze della comunità internazionale dopo l'ultima uscita di Donald Trump che, parlando di una guerra praticam ... ansa.it MEDIO ORIENTE | "Gli alleati più disponibili su Hormuz ma é troppo tardi". Così Trump durante un incontro con la premier giapponese. "Non invierò soldati in Iran. Ho detto a Netanyahu di non colpire petrolio e gas". Poi gela Takaichi: "Perché non ci avete dett - facebook.com facebook Oltre Netanyahu. Da Bennett a Golan, come si muovono i rivali in Israele in vista del voto (di N. Boffa) x.com