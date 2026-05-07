Giovani sempre più soli | il Distretto di Riccione rafforza la rete contro povertà educativa e ritiro sociale

Il Distretto di Riccione ha avviato iniziative per rafforzare il supporto alle giovani generazioni, con interventi specifici contro la povertà educativa e il ritiro sociale tra preadolescenti e adolescenti. L'obiettivo è creare una rete più solida di servizi e interventi che possano aiutare i giovani a superare le difficoltà legate all'isolamento e alla mancanza di supporto sociale. Le azioni sono rivolte a prevenire e contrastare situazioni di disagio tra i più giovani.

Il Distretto di Riccione punta a rafforzare il sostegno alle nuove generazioni con un sistema di interventi mirati a contrastare la povertà minorile, educativa e relazionale, e il fenomeno del ritiro sociale tra preadolescenti e adolescenti. Il progetto, articolato su più fronti, coinvolge scuole.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Oltre 800mila euro contro la povertà educativa: parte il progetto dell’Ambito Sociale VasteseOltre 800 mila euro per contrastare la povertà educativa e investire sul futuro di bambini e ragazzi del territorio. "Giganti Gentili": il progetto contro la povertà educativa dedicato ai giovani di TorpignattaraL'iniziativa prevede venti workshop pomeridiani, rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole medie, per accompagnarli nello sviluppo delle proprie... Una raccolta di contenuti Si parla di: Scuola e integrazione: supporto all’apprendimento dell’italiano per 500 studenti stranieri. Sempre più online ma sempre più soli, il paradosso dei ragazzi socialMilano, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sentirsi soli nel cuore della 'community'. E' il paradosso dei ragazzi social: più ore passano online e più aumenta la probabilità di sperimentare una condizione ... notizie.tiscali.it Minori: sempre più soli, connessi e violenti. Preoccupazione per il boom di reati sessuali (anche online)Milano, 1 febbraio 2026 – L’aguzzino aveva solo 14 anni quando attirò un altro minorenne, affetto da deficit cognitivo, nello scantinato di un condominio a Quarto Oggiaro, sequestrandolo e ... ilgiorno.it