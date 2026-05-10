teen idol degli anni 2000 oggi

Non tutti, però, hanno cavalcato l’onda come Harry Styles, Justin Bieber, Zac Efron e compagnia bella. Alcune giovani star degli Anni Zero, dopo il primo assaggio di gloria, hanno rallentato, si sono presi una pausa o sono semplicemente spariti dai radar. Qualcosa, tuttavia, sta cambiando. Complice il ritorno prepotente dell’estetica Y2K, molte di queste celebrità stanno vivendo una seconda occasione. Basti pensare al cantante di Beautiful Soul in tour con i Jonas Brothers o Hayden Christensen che è tornato nell’universo di Star Wars dopo diciassette anni. E gli altri ex teen idol? Da Taylor Lautner presto papà a Tom Welling via da Hollywood. Jesse McCartney Il pop idol originario di Ardsley è entrato negli anni Duemila come frontman dei Dream Street.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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