TEDxPadova fa ancora sold out | il Boom delle idee riempie il Padova Congress

TEDxPadova ha registrato un nuovo sold out, riempiendo la Sala Giotto del Padova Congress per la tredicesima edizione. Per la prima volta si è svolto in serata, attirando un pubblico numeroso interessato alle conferenze di approfondimento. L'evento ha visto la partecipazione di relatori provenienti da diversi ambiti, pronti a condividere le proprie idee con gli spettatori presenti.

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