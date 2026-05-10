TEDxPadova fa ancora sold out | il Boom delle idee riempie il Padova Congress
TEDxPadova ha registrato un nuovo sold out, riempiendo la Sala Giotto del Padova Congress per la tredicesima edizione. Per la prima volta si è svolto in serata, attirando un pubblico numeroso interessato alle conferenze di approfondimento. L'evento ha visto la partecipazione di relatori provenienti da diversi ambiti, pronti a condividere le proprie idee con gli spettatori presenti.
Un nuovo sold out per e TEDxPadova, che ha riempito la Sala Giotto del Padova Congress per la sua tredicesima edizione, quest’anno per la prima volta in veste serale. Il tema scelto, “Boom!”, ha attraversato l’intera conferenza come immagine dell’istante in cui un’intuizione esplode, diventa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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