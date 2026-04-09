tedxpadova | annunciati i primi tre speaker di boom
A Padova sono stati annunciati i primi tre relatori dell’evento TEDxPadova intitolato “Boom”. Tra loro c’è il CEO di uno dei principali gruppi italiani nel settore dell’abbigliamento, un’ingegnere spaziale coinvolta in missioni satellitari oltre l’orbita terrestre e un fisico dell’Università di Padova che lavora per far diventare la città un centro nazionale della fisica quantistica. La presentazione si svolge in vista dell’appuntamento previsto per aprile 2026.
Padova, 8 aprile 2026 – Il CEO di uno dei principali gruppi italiani del settore dell’abbigliamento; l’ingegnere spaziale impegnata in missioni satellitari oltre l’orbita terrestre e il fisico dell’Università di Padova che vuole rendere la città l’hub italiano della fisica quantistica. Saranno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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