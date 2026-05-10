tecnologia e lavoro navacchio corre con numeri da record

A Navacchio, il settore tecnologico sta vivendo un momento di crescita significativo, con un fatturato complessivo di 86 milioni di euro e un totale di 1.670 lavoratori impiegati. La rete comprende 103 imprese attive, mentre lo stipendio medio supera del 20% la media nazionale. Questi numeri testimoniano un incremento importante rispetto al passato, segnando un record per questa realtà locale.

Ottantasei milioni di euro di fatturato aggregato, 1.670 addetti totali, 103 imprese in rete e uno stipendio medio più alto del 20% della media. Uno stato di salute forte e in crescita è quello che emerge dal report dell’ecosistema del Polo Tecnologico di Navacchio, che nell’indagine annuale condotta dalle imprese che lo compongono, emerge come una struttura "dinamica e strutturata, in ascesa dal punto di vista dell’ innovazione e che favorisce la collaborazione ". Il report evidenzia infatti una crescita diffusa sul fronte economico: oltre la metà delle imprese, il 55,8%, ha registrato un aumento del fatturato rispetto all’anno precedente, con una crescita media del 23,6% su base annua.🔗 Leggi su Lanazione.it

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