La ’casa’ dei lettori Inclusiva e verde con numeri da record

Un anno da grandi numeri il 2025 per la biblioteca civica Ettore Pozzoli. La conclusione di progetti avviati negli anni precedenti ha permesso di ampliare servizi e spazi destinati alla cittadinanza, rafforzando il percorso di crescita e valorizzazione dell'istituzione culturale. I risultati ottenuti confermano una biblioteca solida, innovativa e inclusiva. L'ampliamento degli orari di apertura rappresenta uno dei traguardi più significativi: da marzo la biblioteca è aperta sei giorni su sette, con orario continuato dalle 14 alle 18.30 il lunedì e dalle 9 alle 18.30 dal martedì al sabato, per un totale di 52 ore settimanali, 17 in più. I giorni di apertura annuali sono saliti a 294, 40 in più.