Colloquia 2026 si chiude con numeri da record

La XVII edizione di Colloquia, il Festival delle Idee promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, si è conclusa con numeri da record. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e ha registrato un incremento nelle partecipazioni rispetto alle edizioni precedenti. Durante gli eventi sono stati presentati numerosi interventi e approfondimenti su vari temi di attualità e cultura. La conclusione della rassegna ha lasciato un segno di grande coinvolgimento tra i partecipanti.

Si è conclusa con un successo clamoroso la XVII edizione di Colloquia, il Festival delle Idee organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. La terza e ultima giornata ha fatto registrare il dato più alto di presenze dell’intera manifestazione, confermando e superando l’entusiasmo già.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Transizione energetica: KEY 2026 chiude a Rimini con numeri record(Adnkronos) – L’edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo si è conclusa alla Fiera di Rimini segnando un nuovo punto di riferimento per il... Romics ’36 (Edizione primaverile) si chiude con numeri record e uno sguardo al futuroLa 36ª edizione di Romics si è chiusa confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia per la cultura pop e l’industria creativa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Foggia – Colloquia 2026: grande affluenza anche per la seconda giornata; Foggia, Colloquia 2026: giovedì 16 aprile inizia il Festival delle Idee; Colloquia 2026: Mia Canestrini ospite della XVII edizione; A Foggia il Festival delle Idee fa il pieno: aula gremita e dibattito vivo sui temi del presente. Maturità 2026: nel Colloquio centrale anche il Documento del 15 maggio, in versione light. Ecco perchéMaturità 2026, cambia la modalità di svolgimento del Colloquio. Non solo nella struttura, ma anche nel modo di concepire la prova. orizzontescuola.it Maturità 2026, all’orale non si valuterà solo cosa sai ma anche chi seiLa prova finale della Maturità 2026 cambia volto. Oltre allo stop alle scene mute, per la prima volta le commissioni saranno chiamate in via ufficiale a pronunciarsi sul livello di crescita personal ... libreriamo.it COLLOQUIA 2026 | EREDI facebook