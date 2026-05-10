Teatroterapia quando il palco diventa uno spazio di cura per bambini e adolescenti

La teatroterapia utilizza il palco come ambiente di cura, offrendo a bambini e adolescenti uno spazio in cui esplorare e esprimere emozioni. In queste sessioni, il teatro diventa uno strumento terapeutico, consentendo ai giovani di affrontare difficoltà emotive e di comunicare attraverso il linguaggio teatrale. Questo approccio mira a favorire il benessere psicologico dei partecipanti, integrando la dimensione artistica con quella terapeutica.

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