Nei conflitti attuali, i sistemi sanitari si trovano frequentemente a dover affrontare grandi difficoltà. Le ostilità causano interruzioni nelle forniture, attacchi alle infrastrutture e aumentano la pressione sulla capacità di risposta. Questa situazione rende spesso i servizi sanitari tra i primi a subire danni e a funzionare in condizioni di grande vulnerabilità.

Nei conflitti contemporanei, i sistemi sanitari sono spesso tra i primi a cedere. Non solo per effetto diretto delle ostilità, ma per la fragilità strutturale che li rende vulnerabili a interruzioni nelle forniture, attacchi alle infrastrutture e pressioni crescenti sulla capacità di risposta. Un recente contributo dell’ Oxford International Development Group, società di ricerca sui sistemi sanitari specializzata in diplomazia sanitaria globale con sede a Oxford, Mississippi, richiama l’attenzione su un punto meno esplorato: la possibilità che proprio la salute rappresenti uno degli ultimi spazi di cooperazione anche tra attori in conflitto, non solo per ragioni umanitarie, ma perché costituisce un’infrastruttura democratica: incide su accesso, equità e stabilità dei sistemi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quando la salute diventa uno spazio di cooperazione nei conflitti

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