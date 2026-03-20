Quando il rock va a braccetto con il caos | Freddie Mercury Tony Hadley e la notte che nessuno ricorda

Il 13 aprile 1985, a Auckland, i Queen si esibivano sul palco, mentre Freddie Mercury e Tony Hadley partecipavano a un evento che avrebbe lasciato poche tracce di sé. Quella sera, nessuno aveva previsto cosa sarebbe successo, e l’atmosfera era caratterizzata da un mix di musica e tensione. La notte si concluse senza grandi clamori, lasciando dietro di sé un ricordo confuso e poco documentato.

Era il 13 aprile 1985, e Auckland non sapeva ancora cosa stava per succedere. I Queen erano in Nuova Zelanda per la prima data del loro tour, il palazzetto era già in fibrillazione, e in un albergo della città due uomini stavano metodicamente demolendo le loro facoltà cognitive con vodka Stolichnaya e porto. Uno era Freddie Mercury, la voce più straordinaria che il rock avesse mai prodotto. L’altro era Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet, che aveva preso un aereo dall’Australia — dove era in tour con la sua band — solo per vedere un amico esibirsi. La strana amicizia tra due mondi musicali apparentemente opposti. Ciò che rende questa storia affascinante non è soltanto la sua componente grottesca, ma quello che rivela sul tessuto umano del rock britannico degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Quando il rock va a braccetto con il caos: Freddie Mercury, Tony Hadley e la notte che nessuno ricorda Articoli correlati Nel 2026 Mary Austin pubblica “A Life in Lyrics”, con manoscritti inediti di Freddie Mercury che raccontano il loro legame unicoLa donna che è stata accanto al leader dei Queen fino alla sua morte, ha deciso di pubblicare un libro di inediti in occasione dell’80mo compleanno... Leggi anche: La voce di Tony Hadley accende l'estate romagnola con un concerto esclusivo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Freddie Mercury Discussioni sull' argomento Tombe e reliquie: i sacrari del rock; Accadde nel rock 23 novembre (parte 5 di 5); In arrivo il film su Bon Jovi: sempre più stretto il legame tra cinema e music. In memoria di Freddie MercuryEra Il 24 novembre del 1991 quando le agenzie stampa di tutto il mondo annunciarono che Farrokh Bulsara, meglio noto con il nome di Freddie Mercury, aveva perso la sua battaglia più importante, quella ... virginradio.it Tutti convinti che Simone avrebbe scelto Freddie Mercury fino alla fine, no Anche noi. Poi è arrivata l’ultima domanda: Freddie Mercury o i Queen La risposta è alla fine del video! - facebook.com facebook