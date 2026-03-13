I fan di Freddie Mercury sono già in visibilio (io in primis), le pagine social in questi giorni non si tengono dall’entusiasmo, e non a torto, sebbene qualcuno di torti ne ha e enormi come una casa, come Garden Lodge, la casa londinese di Freddie, ma al momento mi trattengo, partiamo prima dalla bella notizia. A settembre uscirà A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury, un libro costruito e succosissimo sull’archivio creativo rimasto per oltre trent’anni segretato dentro Garden Lodge. Mary Austin, la donna che è stata accanto al leader dei Queen fino alla sua morte, l’aveva annunciato l’anno scorso: “Uscirò con un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Freddie Mercury, in uscita A Life in Lyrics, il libro sull’archivio creativo del cantante. Tutti pazzi per Mary Austin (tranne me)

Articoli correlati

Nel 2026 Mary Austin pubblica “A Life in Lyrics”, con manoscritti inediti di Freddie Mercury che raccontano il loro legame unicoLa donna che è stata accanto al leader dei Queen fino alla sua morte, ha deciso di pubblicare un libro di inediti in occasione dell’80mo compleanno...

Leggi anche: “La notte prima di morire, Lucio Dalla portò la troupe sulle sponde del lago di Ginevra e accese lumini intorno alla statua di Freddie Mercury”: aneddoti e musica nel libro ‘L’alchimista del suono’

La vita TORMENTATA di FREDDIE MERCURY era molto più OSCURA di quanto IMMAGINASSIMO

Contenuti utili per approfondire Freddie Mercury

Temi più discussi: Queen, Brian May: Bohemian Rhpsody non è stata la canzone più complicata che abbiamo fatto; All together; La leggenda dei Queen, il musical all’Augusteo; Bon Jovi arriva al cinema con un biopic.

Freddie Mercury biografia, in uscita il racconto dei QueenFreddie Mercury biografia, in uscita il racconto dei Queen. A 31 anni dalla morte del cantante esce in Italia la biografia ufficiale dei Queen. Freddie Mercury biografia, in uscita il racconto dei ... tag24.it

Freddie Mercury: annunciata l’uscita della nuova edizione di Mr. Bag Guy per il 40° anniversario. Tutte le infoIl 40° anniversario di Mr Bad Guy, l’album del debutto solista del leggendario cantante dei Queen Freddie Mercury, viene celebrato con una nuova ristampa su vinile. Originariamente pubblicato alla ... virginradio.it

Freddie Mercury ha aperto magnificamente il concerto dei Queen a Wembley nel 1986 come parte del loro Magic tour. Un palcoscenico dove ha macinato chilometri per percorrerlo in lungo e in largo. Forse uno dei palchi più grandi mai costruiti in tutta la loro - facebook.com facebook