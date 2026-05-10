Milan Tare sulla contestazione | I tifosi hanno ragione Non possiamo ripetere gli stessi errori del passato

Il direttore sportivo del Milan ha commentato la contestazione dei tifosi, affermando che hanno ragione e sottolineando la necessità di evitare di ripetere gli stessi errori del passato. La dichiarazione arriva a pochi minuti dall’inizio della partita, mentre i supporter continuano a esprimere il loro disappunto con cori e striscioni. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e potrebbe influenzare l’atmosfera dello stadio durante l’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I rossoneri sono pronti a scendere in campo contro l'Atalanta nella sfida valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A 20252026. Prima del match, la Curva Sud del Milan si è radunata all'esterno di San Siro per unirsi alla contestazione contro la società, in particolare contro l'amministratore delegato del club Giorgio Furlani. Igli Tare ha parlato della contestazione alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Il direttore sportivo del Milan ha affrontato apertamente la questione, prendendosi le proprie responsabilità e la propria posizione. Di seguito, un estratto delle sue parole ai microfoni di 'DAZN'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tare sulla contestazione: “I tifosi hanno ragione. Non possiamo ripetere gli stessi errori del passato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanità, Giuliano (UGL): “Nuovo piano pandemico: accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato” A sei anni dal primo caso di Covid, la UGL Salute denuncia ritardi nel Piano Pandemico, nella realizzazione dei posti letto e nella formazione del... Gli opposti estremismi. Come non ripetere gli errori degli anni settantaGli spari a due militanti dell’Anpi con una pistola ad aria compressa e l’aggressione subita a Roma da Matteo Hallissey, giovane Presidente di... Argomenti più discussi: Milan nel caos, 20mila firme per il Furlani Out e Tare verso l’addio? Rischia anche Allegri. La petizione dei tifosi; Contestato ma sempre al centro del Milan: Furlani punta D'Amico come ds. E con lui può arrivare anche Italiano; Milan, San Siro prepara l’accoglienza a Furlani: l’a.d. verso una nuova vittoria, clamoroso retroscena su Tare; Milan, Tare in bilico: rispunta il nome di D'Amico, cercato anche dalla Roma. E se va via Allegri occhio a Italiano.