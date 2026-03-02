Protesta dei tifosi della Lazio prima della semifinale di Coppa Italia contro l' Atalanta

Prima della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, i tifosi della Lazio si sono radunati in protesta. La manifestazione si è svolta nei pressi dello stadio, con i supporter che hanno esposto striscioni e urlato cori. La protesta ha coinvolto un buon numero di persone e si è protratta prima dell’inizio della partita.

Un crocevia decisivo per la stagione della Lazio si apre dinanzi ai tifosi: la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta richiede concentrazione sul campo, ma la tensione tra la tifoseria organizzata e la dirigenza resta al centro dell'attenzione in una cornice di contestazione continua. Una nuova nota ufficiale conferma la posizione degli ultrà, evidenziando una frattura ormai insanabile tra chi sostiene la squadra e chi guida la gestione societaria. Al cuore della protesta c'è la gestione del presidente Claudio Lotito. I sostenitori denunciano provocazioni percepite e una politica di ticketing che risulta contestata: i biglietti regalati rischiano di occupare i settori casalinghi con tifosi bergamaschi.