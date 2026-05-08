Le ricerche di una famiglia scomparsa nel Friuli continuano senza successo. Sonia Bottachiari, di 49 anni, e i suoi due figli, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 14, sono scomparsi dopo aver lasciato Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, per trascorrere alcuni giorni di vacanza nella regione. L’ultimo contatto con loro risale al 20 aprile, e fino a ora non ci sono novità sulla loro sistemazione o eventuali spostamenti.

Proseguono senza esito le ricerche di Sonia Bottachiari, 49 anni, e dei suoi due figli, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 14, scomparsi dopo essere partiti da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, diretti in Friuli per alcuni giorni di vacanza. Gli ultimi contatti e il ritrovamento dell’auto L’ultimo contatto risale alla sera del 20 aprile, quando la donna ha telefonato al padre dei ragazzi, Yuri Groppi, dicendo che stavano raggiungendo un camping a Gemona, dove però non sono mai arrivati né avevano prenotato. Sempre a quella data risale anche l’ultimo messaggio inviato dalla figlia a una compagna di classe, rimasto senza risposta. L’auto della famiglia è stata ritrovata il 6 maggio a Tarcento, in provincia di Udine, parcheggiata e senza alcuna traccia dei tre o dei quattro cani al seguito, un maremmano e tre meticci.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Famiglia scomparsa nel Friuli, ricerche senza esito: l’ultimo contatto il 20 aprile

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