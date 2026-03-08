Uomo cade nell'Aniene ricerche riprese dopo la notte | sommozzatori al lavoro usati i droni

Un uomo è caduto nel fiume Aniene a Subiaco il 7 marzo, vicino a Ponte San Mauro. Le operazioni di ricerca sono state riprese dopo la notte e coinvolgono sommozzatori e droni. Le ricerche sono in corso, ma finora non è stato trovato alcun risultato. La polizia e i soccorritori stanno lavorando sul posto.

Un uomo è caduto il 7 marzo nel fiume Aniene a Subiaco, all'altezza di Ponte San Mauro. Le ricerche, che vanno avanti da ieri, finora non hanno dato esito. 🔗 Leggi su Fanpage.it Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: via Tiburtina chiusa per recuperare l’autoRipartono oggi le operazioni di recupero della macchina di Alessandro Giannetti nel fiume Aniene: per permettere le attività, è stata chiusa la vita... Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene, vigili del fuoco cercano di raggiungere l’autoI vigili del fuoco questa mattina hanno ripreso le ricerche di Alessandro Gainnetti per raggiungere la sua auto nell'Aniene a Tivoli. Tutti gli aggiornamenti su Uomo cade. Uomo cade nell’Aniene, ricerche riprese dopo la notte: sommozzatori al lavoro, usati i droniSono ore di apprensione a Subiaco, dove dalla giornata di ieri si cerca una persona caduta nel fiume Aniene. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo caduto in acqua intorno alle 17.30 ... fanpage.it Cade nel fiume e sparisce nel nulla: ore d'ansia a Subiaco, ricerche anche con i droni nell'AnieneUn uomo disperso tra le acque gelide dell’Aniene e la fitta vegetazione che costeggia il fiume. Da oltre ventiquattro ore Subiaco e tutta la Valle Aniene vivono con il fiato sospeso per la sorte di un ... romatoday.it