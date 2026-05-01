Disperso in mare mentre praticava kitesurf | elicotteri sulla costa per le ricerche

Un uomo di circa quarant’anni di origini brindisine è scomparso nel mare di Porto Cesareo mentre praticava kitesurf. Le sue tracce si sono perse dopo che ha incontrato difficoltà durante l’attività. Sul posto sono stati inviati elicotteri e motovedette per le ricerche, che proseguono senza sosta. La zona interessata si estende lungo la costa salentina, dove le operazioni di ricerca coinvolgono diversi mezzi.

PORTO CESAREO – Stava praticando kitesurf quando è andato in difficoltà, facendo perdere le sue tracce nel mare di Porto Cesareo: sono ore di apprensione per un uomo, originario di Erchie, nel Brindisino, di circa quarant’anni, che da qualche ora risulta disperso nelle acque salentine, mentre.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Giovane sub disperso in mare: ricerche nel FerrareseFerrara, 8 aprile 2026 – C’è un disperso in mare nella zona di Lido degli Scacchi, nel Comune di Comacchio. Ragazzo disperso in mare a Noto, ricerche senza sostaProseguono senza sosta le ricerche del ragazzo danese di 14 anni disperso in mare da venerdì lungo il litorale di Noto , nel Siracusano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trovato il cadavere del quattordicenne danese disperso in mare a Noto; Quattordicenne danese scomparso in mare: corpo recuperato nei fondali di lido di Noto dopo cinque giorni; Travolto dalle onde mentre nuota con un'amica, trovato il corpo del 14enne disperso in mare a Noto; Trovato il corpo di Jacques, il turista danese di 14 anni disperso in mare: era sparito nelle acque di Noto. Siracusa. Travolto da un’onda, 14enne danese disperso in mare: le ricerche disperate, Eloro sotto shockProseguono senza esito le ricerche del ragazzo danese di 14 anni disperso in mare da ieri mattina nelle acque antistanti Eloro, località balneare ricadente nel territorio di Noto, ... libertasicilia.it Tragedia a Noto, ritrovato il corpo del 14enne danese disperso da venerdì a EloroNoto, 14enne danese trovato morto a Eloro dopo giorni di ricerche. Il corpo era incastrato tra gli scogli davanti allo specchio d’acqua. newsicilia.it Corriere della Sera. . Oggi è la festa di un martire o di un disperso: il lavoro. Ma lo dico sottovoce, perché ad augurare «buon Primo Maggio» si passa per nostalgici dei soviet. Non che vada meglio negli altri giorni dell’anno. Se festeggi il 25 Aprile, ti criticano p - facebook.com facebook