Taranto | omicidio Indagine della polizia
Un uomo di 25 anni, extracomunitario, è stato ucciso all’alba a Taranto, in piazza Fontana. La polizia sta indagando sull’accaduto, dopo che l’uomo è stato aggredito e accoltellato. Non sono state rese note ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle eventuali persone coinvolte. La scena del delitto è stata sequestrata dagli agenti per gli accertamenti del caso.
Un extracomunitario di 25 anni è stato ucciso all’alba a Taranto, piazza Fontana. L’uomo è stato aggredito e accoltellato. Intervento della polizia per l’indagine sull’omicidio. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
09 APRILE 2026 TARANTO RISSA MISTERIOSA, INDAGA LA POLIZIA
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