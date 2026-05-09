Taranto | omicidio Indagine della polizia

Un uomo di 25 anni, extracomunitario, è stato ucciso all’alba a Taranto, in piazza Fontana. La polizia sta indagando sull’accaduto, dopo che l’uomo è stato aggredito e accoltellato. Non sono state rese note ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle eventuali persone coinvolte. La scena del delitto è stata sequestrata dagli agenti per gli accertamenti del caso.

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