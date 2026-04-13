Maremma nasce il podcast che rompe i pregiudizi tra rap e arte

A Grosseto è stato avviato un nuovo podcast chiamato “A parole tue”, ideato da Mirco Tirocchi e Angelo Amato. Il programma si propone di esplorare il rapporto tra rap e arte, offrendo uno spazio alla creatività della zona. L’iniziativa mira a rompere i pregiudizi legati a questi ambiti, coinvolgendo artisti e appassionati locali. La produzione si rivolge a un pubblico interessato alle espressioni culturali emergenti.

Mirco Tirocchi e Angelo Amato lanciano a Grosseto un nuovo progetto digitale denominato A parole tue, un podcast pensato per dare spazio alla creatività della Maremma. L’iniziativa mira a intercettare le voci di artisti emergenti e figure storiche del territorio, superando le barriere dei pregiudizi legati sia alle discipline espressive che alle questioni di genere. Dalla scena hip-hop underground alla narrazione digitale. Il battito culturale di Grosseto affonda le radici in una storia urbana spesso ignorata: nei primi anni Duemila, la città vantava una vivace sottocultura hip-hop fatta di breakdance, graffiti e rap freestyle, oltre a una presenza significativa del reggae.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maremma, nasce il podcast che rompe i pregiudizi tra rap e arte Nasce “Vissi d’arte”, il podcast che avvicina il pubblico all’operaIl podcasting si conferma uno dei linguaggi più efficaci per raggiungere le nuove generazioni. A due ore da Roma c’è il cielo più pulito d’Italia: tra le vigne della Maremma dove nasce un vino sorprendenteTra Lazio e Toscana esiste una fascia di territorio dove la vite cresce immersa nei boschi della Maremma più selvaggia.