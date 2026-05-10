Taranto dopo l’omicidio di un lavoratore | l’indignazione di fronte a tanta disumana ferocia

A Taranto, un lavoratore extracomunitario, residente nella città vecchia da diversi anni, è stato assassinato in piazza Fontana. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno tra la popolazione, che condanna l’episodio considerandolo un atto di violenza estrema. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, che hanno riportato i dettagli dell’accaduto e le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine.

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Scrive Enzo Risolvo: Leggo, sì, leggo. Che un bravo lavoratore extracomunitario, integrato in Italia, a Taranto da tanti anni è stato ucciso in piazza Fontana, nella città vecchia. Stava andando a lavorare in quel di Massafra con la sua bicicletta. È stato ucciso senza nessun motivo da qualche balordo. Mi indigno di fronte a tanta disumana ferocia. Mi indigno pensando agli impegni che tanti operatori culturali negli anni (1970 in poi) hanno profuso per la rinascita della città vecchia (il periodo in cui si vietava ai militari di oltrepassare il ponte Girevole, quello della mala tarantina degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, quello dei frequenti scippi e rapine ai pochi ignari turisti di allora).🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, dopo l’omicidio di un lavoratore: l’indignazione “di fronte a tanta disumana ferocia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 GENNAIO 2026 - TARANTO - TENTATO OMICIDIO AL PORTO MERCANTILE: ALTRI TRE ARRESTI Notizie correlate Siderurgico di Taranto: bloccata portineria imprese dai colleghi del lavoratore morto ieri Loris Costantino deceduto dopo un volo nel vuoto di dieci metriDi primo mattino i colleghi di Loris Costantino hanno bloccato la portineria imprese del siderurgico di Taranto. Amianto all’Arsenale di Taranto, risarcimento da un milione agli eredi di un lavoratoreTarantini Time QuotidianoUn risarcimento complessivo di circa un milione di euro è stato riconosciuto agli eredi di un lavoratore dell’indotto... Argomenti più discussi: Omicidio a Taranto, vittima aggredita forse dopo discussione in un bar; Omicidio in Città Vecchia, Libera: Più presìdi e politiche sociali per fermare la violenza; Omicidio in Città Vecchia, Libera Taranto: Non basta la repressione, servono presenza e diritti; Accoltellamento a Taranto, muore un 35enne.