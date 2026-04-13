Amianto all’Arsenale di Taranto risarcimento da un milione agli eredi di un lavoratore

Un risarcimento di circa un milione di euro è stato stabilito in favore degli eredi di un lavoratore deceduto, a causa dell’esposizione all’amianto presso l’Arsenale di Taranto. La decisione arriva dopo un procedimento legale avviato dai familiari dell’uomo, che aveva passato molti anni impiegato nei cantieri militari. La sentenza si basa su quanto accertato riguardo alla presenza e all’uso di amianto nei locali dell’Arsenale durante il periodo di attività.

Tarantini Time Quotidiano Un risarcimento complessivo di circa un milione di euro è stato riconosciuto agli eredi di un lavoratore dell’indotto dell’Arsenale della Marina Militare di Taranto, deceduto dopo essersi ammalato di tumore ai polmoni in seguito all’esposizione ad amianto e altre sostanze tossiche. La vicenda giudiziaria si è sviluppata attraverso due distinti procedimenti. Con una prima sentenza emessa nel novembre 2023, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto responsabile il Ministero della Difesa per non aver garantito condizioni di sicurezza adeguate né informato il lavoratore sui rischi legati all’attività svolta.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Amianto all’Arsenale di Taranto, risarcimento da un milione agli eredi di un lavoratore Morì per l’esposizione all’amianto: un milione di risarcimento alla famigliaGenova, 20 gennaio 2026 – Un risarcimento di circa un milione di euro alla famiglia di un vigile del fuoco di La Spezia, morto per l’esposizione... Morì dopo il vaccino Covid: risarcimento di 77mila euro agli erediPesaro, 7 aprile 2026 – Era morta due settimane dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid e ora, cinque anni dopo quella tragedia, lo Stato...