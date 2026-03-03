Siderurgico di Taranto | bloccata portineria imprese dai colleghi del lavoratore morto ieri Loris Costantino deceduto dopo un volo nel vuoto di dieci metri

Nella mattinata di oggi, i colleghi di Loris Costantino, il lavoratore deceduto ieri dopo un incidente in cui è caduto da un'altezza di dieci metri, hanno bloccato l'accesso alle imprese presso il siderurgico di Taranto. La decisione è stata presa immediatamente dopo l’accaduto e ha coinvolto i dipendenti dell’azienda. La portineria è rimasta chiusa per tutta la mattinata.

Di primo mattino i colleghi di Loris Costantino hanno bloccato la portineria imprese del siderurgico di Taranto. Protestano per la morte dell'operaio della Gea Power, azienda dell'indotto ex Ilva, deceduto dopo avere fatto un volo nel vuoto da dieci metri di altezza, ieri mattina. Causato, ciò, dal cedimento di un punto del piano di calpestio.