Reggio | 3 candidati al confronto il pubblico sceglie le domande

Domani, 10 marzo 2026, il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ospiterà il primo confronto pubblico tra i tre candidati che si contendono la leadership del centrosinistra. Durante l'evento, il pubblico avrà la possibilità di scegliere le domande da porre ai candidati, creando così un momento di confronto diretto e partecipato. L’incontro rappresenta un momento importante nel percorso elettorale.

Il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ospiterà domani, 10 marzo 2026, il primo vero scontro pubblico tra i tre candidati che si contenderanno la leadership del centrosinistra. L’evento, organizzato dall’alleanza AVS (Alleanza Verdi e Sinistra), segna l’avvio concreto della campagna elettorale per le primarie del 15 marzo. Cittadini, associazioni e movimenti potranno ascoltare direttamente dalle voci dei protagonisti quali siano i progetti per la città futura. Domenica 8 marzo è stato fissato come data limite per inviare domande via email a [email protected], con scadenza tassativa alle ore 12 del lunedì 9 marzo. I moderatori selezioneranno gli interrogativi più significativi da rivolgere a Domenico Battaglia, Massimo Canale e Giovanni Muraca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

