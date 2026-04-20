Bagno pubblico davanti al murale della Resistenza Insorgono i cittadini | 800 firme

A Matelica, nei pressi del Museo della Resistenza a Braccano, si è acceso un dibattito dopo che è stato installato un bagno pubblico davanti al murale dedicato alla Resistenza. La questione ha suscitato reazioni tra i cittadini, che hanno raccolto circa 800 firme per chiedere modifiche o spostamenti. La discussione si concentra sull’impatto visivo e sul rispetto del luogo storico, senza però ancora aver portato a decisioni ufficiali.

Matelica, 20 aprile 2026 – Continua a far discutere il bagno pubblico davanti al murale del Museo della Resistenza, a Braccano. Oltre 800 cittadini hanno firmato contro questa collocazione. Interviene l’Anpi, con Danilo Baldini, figlio di Giuseppe, partigiano e primo comandante del gruppo Roti. “In vista dell'imminente ricorrenza del 25 Aprile, che culminerà con la visita del Presidente della Repubblica Mattarella nella città di San Severino – afferma Baldini - sono oltre 800 i cittadini che hanno già firmato una petizione per esprimere la propria contrarietà al Comune di Matelica per la collocazione di un bagno pubblico proprio di fronte il murale del Museo della Resistenza di Braccano, famoso come il “paese dei murale”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bagno pubblico davanti al murale della Resistenza. Insorgono i cittadini: 800 firme Notizie correlate Alta Irpinia, cittadini e comitati insorgono: No al parco eolico Guardia-AndrettaProgetto sproporzionato, troppe incongruenze e criticità ambientali: richiesta unanime di stop agli aerogeneratori industriali L’intervento... Palermo onora la Resistenza: murale per Colajanni e Righi, simboloPalermo si prepara a celebrare la Resistenza con un murale che unisce arte e memoria storica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bagni pubblici mai installati, Bongiovì attacca: Spreco inaccettabile; Charlotte de Witte fa il pieno anche nei locali: Incassi raddoppiati, ma senza bagni pubblici è il solito caos -; Wec Imola, vittoria per Toyota davanti alla Ferrari dei campioni in carica; Catania, bagno disabili fuori uso: allarme biblioteca. Bagno davanti al museo, assurdoSi sono diffuse polemiche a seguito delle rimostranze avanzate dal matelicese Danilo Baldini, figlio di Giuseppe, partigiano e primo comandante del gruppo Roti, per i lavori di realizzazione di un ... ilrestodelcarlino.it Eni Carpet di Sanremo 2026, bagno di folla per gli artisti: fiori e sorrisi regalati ai fan fuori dall’AristonSanremo, 23 febbraio 2026 - Bagno di folla per i 30 Big del Festival di Sanremo 2026. Il consueto Eni Carpet davanti al Teatro Ariston ha visto i cantanti sfilare e dispensare fiori ai fan. Che si ... quotidiano.net Quella volta che Julia Roberts ha dovuto firmare un autografo in un bagno pubblico... #cinema #film #funny #juliaroberts - facebook.com facebook