Un incidente si è verificato sulla tangenziale di Novara, quando un'auto si è ribaltata. A bordo c'erano una madre e le sue due figlie, tutte portate in ospedale per le ferite riportate. Le due bambine sono riuscite a salvarsi senza subire danni gravi, mentre le cause dell'uscita di strada non sono ancora chiare. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti nell'incidente.

? Punti chiave Come sono riuscite le altre due bambine a salvarsi?. Perché l'auto è uscita di strada senza l'impatto di altri mezzi?. Cosa hanno scoperto i rilievi tecnici sulla dinamica del ribaltamento?. Quali criticità della tangenziale hanno causato la perdita di controllo?.? In Breve Due bambine tra 8 e 10 anni coinvolte nel sinistro restano fuori pericolo.. Intervento immediato di un'ambulanza e due unità medicalizzate sul luogo dell'incidente.. Polizia locale di Novara effettua rilievi tecnici per accertare cause del ribaltamento.. Sinistro avvenuto verso le 18 sulla tangenziale in direzione Vercelli.. Una donna di 48 anni e la figlia...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tangenziale di Novara: auto ribaltata, madre e figlia in ospedale

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