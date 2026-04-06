Auto ribaltata in autostrada incidente in tangenziale e non solo | Pasquetta di code attorno a Milano

Durante il giorno di Pasquetta, le principali strade vicino a Milano si sono riempite di veicoli, causando lunghi rallentamenti e code. Diversi incidenti si sono verificati, tra cui un'auto ribaltata in autostrada e un incidente in tangenziale. La giornata ha visto un aumento del traffico e disagi per gli automobilisti che si spostavano nella zona.

Mattinata critica per chi viaggia: soccorsi in azione tra San Zenone e Assago, traffico bloccato e lunghi incolonnamenti Il tradizionale esodo di Pasquetta ha presentato il conto sulle arterie autostradali del nodo milanese. Tra partenze per le gite fuori porta e rientri, la circolazione è rimasta paralizzata in alcuni punti per parte della mattinata di lunedì a causa di una serie di incidenti che, fortunatamente, non hanno fatto registrare feriti gravi ma hanno compromesso la viabilità. Il primo episodio critico si è verificato lungo la Tangenziale Ovest (A50) intorno alle 10.50. In direzione Sud, all'altezza dell'area di servizio Assago Ovest, due autovetture si sono scontrate violentemente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe codeIncidente stradale sulla Teem sulla corsia in direzione Sud: scontro tra auto con 4 feriti.

Incidente in autostrada: vettura ribaltata dopo scontro tra automobilisti, code chilometriche in A1Il sinistro a poche centinaia di metri dallo svincolo Valmontone, in direzione Roma.

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Auto ribaltata in autostrada, incidente in tangenziale e non solo: Pasquetta di code attorno a MilanoMattinata critica per chi viaggia: soccorsi in azione tra San Zenone e Assago, traffico bloccato e lunghi incolonnamenti ... milanotoday.it

Pasquetta da bollino rosso, traffico in tilt sulle autostrade: code fino a 4 chilometri e incidente sull’A7Rallentamenti diffusi su tutte le direttrici genovesi nel giorno del controesodo: criticità su A7, A10 e A12, con un incidente tra Ronco Scrivia e Busalla che aggrava la situazione ... lavocedigenova.it

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