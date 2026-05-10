Benzina e diesel lo sconto sulla accise sarà prorogato fino al 22 maggio | c' è l' ok al decreto

Il governo ha deciso di prorogare fino al 22 maggio lo sconto sulle accise di benzina e diesel. Il decreto approvato il 30 aprile che prevedeva questa misura scade oggi, domenica 10 maggio, ma la maggioranza aveva già dato assicurazioni sulla sua estensione di altre due settimane. La decisione riguarda quindi la continuazione del taglio sui costi dei carburanti per un ulteriore periodo.

Il taglio alle accise sui carburanti verrà prorogato. Il decreto varato dal governo il 30 aprile per estendere lo sconto su benzina e diesel è in scadenza oggi, domenica 10 maggio, ma la maggioranza si era già impegnata a prorogare la misura per altre due settimane. Ora il provvedimento è in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Benzina e diesel, lo sconto sulla accise prorogato fino al 22 maggio: il decreto "è in corso di pubblicazione"

Taglio accise su benzina e diesel fino al 10 maggio, per la proroga fino al 22 maggio serve un altro decretoGiorgia Meloni ha annunciato che il taglio delle accise su benzina e diesel sarà prorogato fino al prossimo 22 maggio ma il decreto approvato in...